La Capanna de L’Eco di Bergamo ha raccolto 2.510 euro e li consegnerà alla Fondazione Angelo Custode. La donazione servirà a sostenere il Fondo Famiglia, che aiuta i bambini in terapia presso la nuova Casa Minori e Famiglia Marina Lerma. Questa iniziativa ha coinvolto molti cittadini, che hanno partecipato con donazioni e attività di sensibilizzazione, per sostenere le famiglie dei piccoli pazienti.

SOLIDARIETÀ. Andranno al Fondo Famiglia, a vantaggio dei piccoli pazienti in terapia nella nuova Casa Minori e Famiglia Marina Lerma. La Capanna natalizia de L’Eco di Bergamo, sul Sentierone, ha raccolto quest’anno 2.510 euro. La somma, raccolta grazie alle tante offerte dei passanti, è stata devoluta alla Fondazione Angelo Custode che la utilizzerà per il Fondo Famiglia, a vantaggio dei piccoli pazienti in terapia neuropsichiatria riabilitativa oggi situato nella nuova Casa Minori e Famiglia Marina Lerma. «Ringrazio tutti i bergamaschi che hanno contribuito con questo gesto, perché è il modo più concreto e più importante per essere vicini a questa realtà» La cerimonia di consegna della busta con le offerte è avvenuta venerdì 13 febbraio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Capanna de L’Eco di Bergamo: 2.510 euro alla Fondazione Angelo Custode

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Capanna de L’Eco di Bergamo: 2.510 euro alla Fondazione Angelo CustodeAndranno al Fondo Famiglia, a vantaggio dei piccoli pazienti in terapia nella nuova Casa Minori e Famiglia Marina Lerma. ecodibergamo.it

Capanna de L’Eco e staffetta 17 mila euro per i bimbi bolivianiVoluta da don Spada, tradizione che si rinnova da 67 anni. I fondi raccolti con le offerte e la «We run Bergamo» andranno alla Ciudad. Fu di monsignor Andrea Spada, storico direttore de L’Eco di ... ecodibergamo.it

Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore - facebook.com facebook