I Grammy Awards 2026 sono stati anche quest’anno un grande spettacolo di stile. Le star hanno sfoggiato look sorprendenti e innovativi, attirando l’attenzione di tutti. Da Lady Gaga a Olivia Dean, le celebrità non si sono risparmiate in eleganza e creatività. Tra abiti scintillanti e acconciature audaci, la notte ha regalato molte ispirazioni di tendenza.

I Grammy Awards 2026 non sono soltanto la celebrazione annuale della musica, ma anche un “osservatorio” speciale per le tendenze e un carosello di beauty look da tenere d’occhio e da cui trarre ispirazione. La 68esima edizione, in scena alla Crypto.com Arena di Los Angeles il primo febbraio, non ha deluso le aspettative. Le star hanno sfoggiato acconciature e make-up ad alto tasso glamour, e alcune sono rimaste più impresse di altre. I beauty look dei Grammy: Sabrina Carpenter romantica, Chappell Roan provocatrice. È il caso di Sabrina Carpenter, che ha puntato su un glam Old Hollywood moderno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Lady Gaga a Olivia Dean, i migliori beauty look dei Grammy 2026

Olivia Dean, l’artista britannica diventata famosa grazie ai suoi brani su TikTok, ha conquistato anche il palco dei Grammy 2026.

Nella notte di Los Angeles si sono assegnati i Grammy Awards 2026.

Lady Gaga e Billie Eilish con le mollette Ice Out ai Grammy 2026I Grammy 2026 sanciscono il ritorno ufficiale delle mollette come accessorio chiave del red carpet. Amate tanto dalle star quarantenni quanto dalla Gen Z. A dimostrarlo è Billie Eilish, 24 anni, che ... iodonna.it

Grammy 2026, da Lady Gaga a Bad Bunny: le proteste contro Trump e l'ICEMolti degli artisti presenti alla kermesse, dopo aver ricevuto i loro premi, hanno fatto discorsi forti: Non siamo animali. Siamo esseri umani e siamo americani. libero.it

#GRAMMYs2026 Nella notte dei prestigiosi premi musicali, #KendrikLamar da record, Lady Gaga spettacolare, sfilata di star e l'eco delle proteste anti- Ice. “Spettacolo inguardabile”, il commento di Trump @mirimauti #GR1 - facebook.com facebook

