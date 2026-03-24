Maxi investimento nel Comasco | oltre 1 milione di euro per il nuovo campo da calcio

Un intervento di oltre un milione di euro è stato destinato alla riqualificazione di un campo da calcio a 11 di proprietà comunale nel Comasco. L’investimento prevede lavori di ristrutturazione e miglioramento delle strutture, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sulle modalità di intervento. La cifra rappresenta un importo considerevole rispetto alle risorse destinate a questo tipo di progetto.

Un investimento da oltre un milione di euro per trasformare il campo da calcio a 11 di proprietà comunale. A Dongo è pronta una riqualificazione radicale dell’impianto sportivo, con il rifacimento completo del terreno di gioco in sintetico e la realizzazione di nuovi spogliatoi. Il valore complessivo dell’intervento è di 1 milione e 150mila euro: 570mila arrivano da Regione Lombardia, mentre la restante parte è coperta da altri finanziamenti pubblici, in minima quota dal Comune. Dongo è inoltre l’unico comune della provincia di Como ad aver ottenuto il contributo nell’ambito del bando impianti sportivi 2025 dedicato alla messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione delle strutture. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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