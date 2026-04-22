Un’altra vita per palazzo Felici | diverrà una scuola per corsi teatrali

Un nuovo utilizzo prenderà forma nel Palazzo Felici, un edificio storico situato nelle vicinanze di piazza Matteotti. Nei prossimi mesi, l’edificio ospiterà una scuola dedicata ai corsi teatrali, offrendo uno spazio dedicato all’apprendimento e alla pratica delle arti performative. La trasformazione prevede l’adattamento degli ambienti per accogliere le attività didattiche, portando una destinazione diversa rispetto a quella attuale.

Un importante progetto presto troverà la sua sede nell’antica dimora del Palazzo Felici a pochi metri dalla centrale piazza Matteotti. Da giorni circola in città la notizia riguardante il progetto artistico di un noto coreografo di Milano, Edoardo Sanchi (foto). Dice il liquidatore giudiziale del concordato preventivo Piquadro Società di Ingegneria, Gianluca Tasini: "Il coreografo ha acquistato ad un’asta pubblica nel Tribunale di Urbino il Palazzo Felici. Oltre all’acquisto avvierà nel palazzo, dopo i necessari passaggi burocratici che gli consentiranno di averne la disponibilità, una scuola di alta formazione artistica nell’ambito teatrale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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