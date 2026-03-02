Como i Musei civici rilanciano l’offerta educativa | lezioni tra sale espositive e laboratori in classe

I Musei civici di Como ripropongono programmi educativi che combinano visite nelle sale espositive con laboratori in classe. L'iniziativa coinvolge studenti e insegnanti, offrendo opportunità di approfondimento sulla storia e sull’arte della città. La collaborazione con ASTER permette di integrare attività pratiche e didattiche, rendendo i musei un luogo di apprendimento attivo e coinvolgente.

I musei tornano a essere aule aperte sulla storia e sull'arte della città. I Musei civici di Como, in collaborazione con ASTER s.r.l., presentano la nuova offerta educativa dedicata alle scuole, un progetto ampio che rinnova e amplia l'esperienza di apprendimento legata al patrimonio culturale.