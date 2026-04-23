La città si prepara alle elezioni amministrative, un momento chiave che determinerà il nuovo sindaco e la guida del territorio nei prossimi anni. Cna ha condotto un sondaggio coinvolgendo imprese e cittadini per raccogliere opinioni e aspettative sul futuro dello sviluppo locale. I risultati mostrano diverse opinioni sulla gestione urbana e sulle priorità da affrontare, riflettendo le diverse esigenze di chi vive e lavora nella zona.

La città è chiamata alle urne per le elezioni amministrative che stabilirà chi sarà il nuovo primo cittadino: Cna Toscana Centro ha deciso di lanciare una propria indagine rivolta alle imprese e cittadini i cui risultati saranno sottoposti ai candidati a sindaco in competizione per conoscere le priorità che dovranno essere portate avanti dalla prossima amministrazione comunale. "Tutto ciò servirà per avere una visione a 360 gradi di quella che dovrà essere la città del futuro, intesa come ambiente di vita e di lavoro, oltre che per migliorare la competitività del territorio - dice Cna - Un’indagine online, aperta fino al prossimo 30 aprile e...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La visione del territorio che verrà. Cna interroga imprese e cittadini

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