Cna Cambiamenti 2026 | ad Arezzo premiate le nuove imprese che innovano guardando al territorio

Oggi ad Arezzo si è svolta la fase finale provinciale del concorso “Cambiamenti”, promosso da Cna e alla sua nona edizione. La dirigente scolastica dell’Istituto Ragioneria ha accolto le giovani imprese che si sono distinte per l’innovazione e l’attenzione al territorio. L’evento ha visto la premiazione di nuove imprese che hanno presentato progetti innovativi nel settore imprenditoriale locale.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – La dirigente scolastico dell'Istituto Ragioneria di Arezzo, la professoressa Clara Tortorelli, questa mattina ha dato il benvenuto alla fase finale provinciale di "Cambiamenti", il concorso promosso a livello nazionale da Cna e giunto quest'anno alla sua nona edizione. Un'iniziativa dedicata alle migliori imprese nate dopo il 2021, capaci di coniugare tradizione e innovazione, valorizzare il territorio e la comunità, rinnovare prodotti e processi e costruire il futuro dell'imprenditoria italiana. Sono state 35 le aziende che hanno partecipato al concorso, 25 quelle selezionate per la fase finale provinciale ad Arezzo.