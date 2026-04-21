Il 23 aprile 1946, la Piaggio & C. Spa di Pontedera depositò il brevetto di uno scooter che avrebbe rivoluzionato il settore dei veicoli a due ruote. Da allora, la Vespa ha attraversato otto decenni di produzione, raggiungendo un traguardo vicino ai 20 milioni di esemplari realizzati. La celebrazione di questo anniversario segna un percorso lungo e ricco di storia nel mondo della mobilità.

Sono passati ottanta anni da quel 23 aprile del 1946, quando la Piaggio & C. Spa di Pontedera depositò il brevetto di uno scooter assolutamente innovativo. La firma era quella dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio che descriveva una “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”. D’Ascanio era stato assunto nel 1932 per progettare aerei ed elicotteri, e quando Enrico Piaggio – con il fratello Arnaldo gestiva l’azienda fondata dal padre Rinaldo – gli chiese di occuparsi un mezzo a due ruote, non ne fu entusiasta: “No, non voglio. Io non sono nemmeno capace a guidarla, una moto”, rispose.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Vespa festeggia 80 anni e corre verso i 20 milioni di esemplari prodotti

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