La verità sulla foto dei soldati iraniani che puliscono le strade dal sangue | perché è un falso

Circola sui social un’immagine che mostra alcuni militari iraniani impegnati a pulire l’asfalto insanguinato, attribuita ai massacri di dicembre in Iran. Tuttavia, analisi tecniche e verifiche fotografiche hanno confermato che la foto è falsa e non rappresenta eventi reali di quel periodo. La manipolazione visiva e la diffusione di immagini non autentiche sono frequenti nelle discussioni online riguardanti le recenti proteste nel paese.

Circola sui social un’immagine che ritrae un gruppo di persone, tra cui diversi militari (pasdaran), intenti a pulire l’asfalto coperto di sangue dopo “ massacri di dicembre ” in Iran. Tuttavia, non si tratta di una documentazione fotografica reale, in quanto si tratta di una scena interamente generata dall’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. L’immagine mostra evidenti anomalie grafiche tipiche dell’IA, come scritte incomprensibili, arti deformati e prospettive errate.. Il sistema di verifica SynthID ha confermato che l’immagine è stata generata dall’AI di Google.. Il contesto. L’immagine è diventata virale su Facebook, Instagram e X, spesso accompagnata da descrizioni vaghe che fanno riferimento a “massacri di dicembre” e a operazioni di pulizia avvenute nei giorni successivi.🔗 Leggi su Open.online

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