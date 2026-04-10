L’asso di picche in Vietnam la verità sulla carta della morte usata dai soldati Usa

Durante la guerra in Vietnam, i soldati statunitensi utilizzavano una carta nota come “carta della morte”, conosciuta anche come “asse di picche”. Questa carta, proveniente da un mazzo occidentale introdotto dai francesi, non aveva radici nella cultura vietnamita, che impiegava carte con strutture e simboli completamente diversi. La presenza di questa carta tra i soldati statunitensi rappresenta un elemento legato alle pratiche di gioco e alle simbologie adottate durante il conflitto.

mazzo occidentale, introdotto dai francesi, non faceva parte della tradizione culturale vietnamita, che utilizzava carte completamente diverse per struttura e simbologia. Per un combattente Viet Cong, l’asso di picche era semplicemente un oggetto estraneo, privo di significato. Eppure, la carta della morte continuò a circolare, assumendo un ruolo importante — ma non per le ragioni immaginate dai comandi americani. Il suo i mpatto psicologico era interno, rivolto agli stessi soldati statunitensi. Lasciare un asso di picche su una posizione conquistata o accanto a un nemico caduto diventava un modo per affermare il controllo su uno spazio ostile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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