La verità sui rimpatri volontari | Germania Francia e Spagna guidano la classifica Ue La sinistra prenda nota

In Europa, il rimpatrio volontario assistito è diventato uno strumento molto diffuso, con diversi paesi che lo promuovono attivamente. Secondo i dati disponibili, Germania, Francia e Spagna sono i paesi che guidano la classifica per numero di rimpatri volontari effettuati. Questi paesi hanno adottato politiche e programmi che incentivano questa pratica come parte delle strategie migratorie europee.

In Europa il rimpatrio volontario assistito (RVA) è ormai uno strumento diffuso e promosso a livello europeo. Sinistra e opposizioni leggano i rapporti ufficiali. Il suo utilizzo varia molto da Paese a Paese, non esiste una classifica ufficiale aggiornata in tempo reale su “chi lo usa di più”. Però dai dati e dai report europei emergono alcune tendenze abbastanza chiare. Nel 2022 circa il 47% dei rimpatri dall’UE è avvenuto su base volontaria. L’Ue considera il rimpatrio volontario prioritario rispetto a quello forzato, perché più sostenibile e più facile da negoziare con i Paesi di origine. Tale istituto sul quale le opposizioni hanno alzato le barricate non rappresenta certo un’invenzione di questo governo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La verità sui rimpatri volontari: Germania, Francia e Spagna guidano la classifica Ue. La sinistra prenda nota Notizie correlate Leggi anche: Albanese, figuraccia mondiale: dopo la Francia la “asfalta” anche la Germania. Solo la sinistra la difende Leggi anche: Piantedosi in Aula: “I rimpatri volontari esistono da 10 anni. Anche la Ue li incoraggia, andremo fino in fondo”