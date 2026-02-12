Albanese figuraccia mondiale | dopo la Francia la asfalta anche la Germania Solo la sinistra la difende

La relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, finisce nel mirino dopo le sue dichiarazioni su Israele. La Germania chiede le sue dimissioni, pochi giorni dopo che la Francia aveva già preso posizione contro di lei. Albanese aveva definito Israele “nemico comune dell’umanità” durante un evento a cui partecipavano un dirigente di Hamas e il ministro degli Esteri iraniano. La sua frase ha sollevato polemiche e critiche da più parti, anche tra le fila della sinistra, che si schiera quasi compatta contro di lei.

Dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, dopo le sue parole su Israele “ nemico comune dell’umanità” rilasciate sabato scorso alla presenza di un dirigente di Hamas e del ministro degli Esteri iraniano. “La signora Albanese si è già permessa in passato numerose uscite fuori luogo. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele: non può ricoprire questo incarico”, ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul. “Da Albanese dichiarazioni oltraggiose e colpevoli”, cosa è successo e perché. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Albanese, figuraccia mondiale: dopo la Francia la “asfalta” anche la Germania. Solo la sinistra la difende Approfondimenti su Francesca Albanese Dopo la Francia anche la Germania cavalca la fake news e chiede le dimissioni di Francesca Albanese Dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per la Palestina. Francesca Albanese, dopo la Francia anche la Germania chiede dimissioni: “Non può ricoprire questo incarico” La Germania ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Facce di bronzo Pd: incredibile quello che hanno combinato coi nostri atleti. Figuraccia Albanese, il silenzio della sinistra su omofobia e Ranucci, svolta sui migranti e molto altro sul Giornale di oggi x.com La #Francia chiede le dimissioni di #FrancescaAlbanese dopo le parole vergognose su #Israele. Ennesima figuraccia per una #sinistra che continua a portarla in processione! Siete ridicoli! #AlbaneseDimettiti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.