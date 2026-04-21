Piantedosi in Aula | I rimpatri volontari esistono da 10 anni Anche la Ue li incoraggia andremo fino in fondo

Nel corso di una seduta parlamentare, il ministro dell’Interno ha ricordato che i rimpatri volontari sono praticati da circa dieci anni e sono sostenuti dall’Unione Europea. Ha inoltre sottolineato che questa procedura non è stata introdotta da questo governo e che continuerà a essere portata avanti senza tentennamenti. La discussione si è concentrata sulle modalità e sulla continuità di questa misura, senza riferimenti a eventuali novità legislative recenti.

“Ci sono state molte discussioni sul tema dei rimpatri volontari. Tengo a precisare davanti a questa Assemblea parlamentare che tale istituto non rappresenta certo un’invenzione di questo governo. I rimpatri volontari assistiti sono previsti nel nostro ordinamento da oltre 10 anni in attuazione di norme europee e nazionali”. Parole chiare quelle del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenuto in aula alla Camera durante la discussione del decreto Sicurezza in un clima incandescente. Piantedosi: i rimpatri volontari esistono da oltre 10 anni. All’indomani dei rilievi del Colle (esclusivamente sulla norma che riguarda gli avvocati) che il governo recepirà con un decreto ad hoc, il titolare del Viminale rispedisce al mittente le speculazioni delle sinistre.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piantedosi in Aula: “I rimpatri volontari esistono da 10 anni. Anche la Ue li incoraggia, andremo fino in fondo” Notizie correlate Leggi anche: Internazionale della violenza, Rampelli: “Andremo fino in fondo sui contatti Lione-Roma. Piantedosi riferisca in Aula” Il Senegal inasprisce le pene per l’omosessualità: fino a 10 anni di carcere. La nuova legge colpisce anche associazioni e ongIl parlamento senegalese ha approvato una legge che inasprisce le pene per l’omosessualità. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Question time con i ministri Piantedosi, Foti, Ciriani, Lollobrigida e Giuli; Tensioni sul dl Sicurezza, problemi con i Cpr. Destra in tilt e Piantedosi ora è sotto accusa; Dl sicurezza: ok del Senato: potenziato il Daspo, nuove tutele al personale scolastico e stop a violenza sugli animali; Il Senato approva il dl Sicurezza. Il Csm sul fermo preventivo: Troppi poteri alla polizia, a rischio rispetto diritti umani. Dl sicurezza, l’opposizione occupa i banchi del governo. Espulso il dem ScottoCaos in aula, i banchi del governo occupati dalle opposizioni mentre il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi appena tornato sulla scena dello scontro, resta seduto e calmo a pochi centimetri dalla ... repubblica.it Dl Sicurezza, alla Camera la protesta di AVS: Piantedosi ride in aula, non è possibileViene qua, legge un fogliettino e poi ride... Non è possibile!: così Devis Dori, capogruppo di AVS nella commissione Giustizia della Camera, ha ripreso il ministro Piantedosi durante la discussione ... repubblica.it Piantedosi: "L'Italia è il Paese tra quelli dell'Unione europea che effettua fino ad oggi meno rimpatri volontari assistiti". - facebook.com facebook Dl sicurezza, Piantedosi: "Faremo correzione su norma rimpatri". #ANSA x.com