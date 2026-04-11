La Procura di Rimini ha avviato un’indagine per omicidio colposo dopo la morte di un ragazzo di 12 anni, avvenuta mentre si trovava in una vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli. L’incidente è avvenuto la mattina di Pasqua e ha coinvolto il bambino, originario di San Benedetto del Tronto, rimasto incastrato nella vasca. Le autorità stanno eseguendo verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

Rimini, 11 aprile 2026 – È un’inchiesta per omicidio colposo quella aperta dalla Procura di Rimini dopo la morte di Matteo Brandimarti, 12 anni, originario di San Benedetto del Tronto, rimasto incastrato nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli la mattina di Pasqua. Il fascicolo, inizialmente aperto per lesioni gravissime, è stato aggiornato dopo il decesso del ragazzo, avvenuto all’ospedale Infermi di Rimini, dove giovedì è stata dichiarata la morte cerebrale al termine delle sei ore di osservazione previste. I genitori, papà Maurizio e mamma Nicoletta, hanno autorizzato l’espianto degli organi. Le operazioni sono in corso. L’inchiesta dei carabinieri: in arrivo i primi indagati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa è successo nell’idromassaggio? Per la morte di Matteo Brandimarti si indaga per omicidio colposo

Rimini, è morto Matteo Brandimarti, il 12enne risucchiato dall'idromassaggio nell'hotel di PennabilliSi sono spente definitivamente le speranze per Matteo Brandimarti, il bambino di 12 anni, originario di Ascoli Piceno, rimasto bloccato dal risucchio...

Il 12enne Matteo Brandimarti morto incastrato nell'idromassaggio, autorizzato l'espianto degli organiSaranno donati gli organi di Matteo Brandimarti , il 12enne marchigiano morto in ospedale a Rimini dopo alcuni giorni di agonia.

Temi più discussi: Morto Matteo, il bimbo di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in hotel: donati gli organi. Addio bella anima dolce; Matteo Brandimarti morto nella vasca a idromassaggio dopo 4 giorni di agonia: la gamba incastrata, il cuore fermo e il dramma; Rimini, è morto Matteo Brandimarti. Il dodicenne risucchiato dall'idromassaggio nell'hotel di Pennabilli: Gli organi saranno donati; Rimini, morto 12enne risucchiato dal bocchettone dell'idromassaggio.

Cosa è successo nell’idromassaggio? Per la morte di Matteo Brandimarti si indaga per omicidio colposoAccertamenti in corso su responsabilità e sicurezza dell’impianto dove è stato risucchiato il ragazzino di 12 anni. I nomi dei primi indagati potrebbero arrivare a breve ... ilrestodelcarlino.it

Matteo Brandimarti morto a 12 anni, risucchiato dall'idromassaggio davanti agli occhi dei genitori: donati gli organiLa mattina di Pasqua era partito con il papà Maurizio, la mamma Nicoletta e gli zii da San Benedetto per passare una giornata in una struttura alberghiera di Pennabilli. Ma ... ilmessaggero.it

Nella notte è stato dichiarato il decesso di Matteo Brandimarti, il 12enne risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio, che gli ha impedito di tornare in superficie, di un hotel di Pennabilli, nel Riminese, dove era in vacanza con la famiglia. Dop - facebook.com facebook

Il papà Maurizio e la mamma Nicoletta hanno autorizzato l'espianto degli organi di Matteo Brandimarti. Ieri era stata dichiarata la morte cerebrale del 12enne #ANSA x.com