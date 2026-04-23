La UAE Team Emirates-XRG ufficializza le scelte per la Liegi-Bastogne-Liegi | gregari fidati e uomini di qualità al fianco di Pogacar

La UAE Team Emirates-XRG ha annunciato la formazione per la Liegi-Bastogne-Liegi, con alcuni gregari di fiducia e atleti di livello al fianco di Pogacar. La corsa rappresenta la terza delle quattro principali classiche del calendario stagionale. L’obiettivo dichiarato è ottenere un risultato di rilievo, consolidando la leadership del corridore sloveno nel ranking mondiale. La corsa si svolge in Belgio, lungo un percorso che comprende tratti impegnativi e salite celebri.

Vincere la terza Monumento stagionale sulle quattro fin qui disputate per ribadire ancora una volta chi è il numero uno del mondo. Questo l’obiettivo di Tadej Pogacar che, domenica 26, torna in gara nella Liegi-Bastogne-Liegi dopo aver chiuso in seconda posizione la Parigi-Roubaix e aver deciso di non partecipare all’Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone. Non sarà però facile il compito che attende il fuoriclasse sloveno. Remco Evenepoel, fuoriclasse belga della Red Bull Bora-Hansgrohe, e il francese Paul Seixas, campione in erba della Decathlon CMA CGM Team capeggiano una folta schiera di concorrenti che lotteranno con il coltello tra i denti, fino all’ultimo centimetro, per battere il detentore del titolo iridato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La UAE Team Emirates-XRG ufficializza le scelte per la Liegi-Bastogne-Liegi: gregari fidati e uomini di qualità al fianco di Pogacar Notizie correlate Leggi anche: Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono Leggi anche: Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Seixas può davvero pensare di impensierire Pogacar? Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: UAE Team Emirates-XRG, rientro alle corse per Tim Wellens: ripartirà dalla Freccia del Brabante; O GRAN CAMIÑO. JOHANSEN VINCE LA CRONO D'APERTURA, 8° PINARELLO; UAE Team Emirates XRG, campanello d’allarme per João Almeida in vista del Giro: Devo fare qualche controllo per capire cosa c’è che non va; UAE Team Emirates XRG, Tim Wellens torna a correre alla Freccia del Brabante: Ho perso un po' di condizione. La UAE Team Emirates-XRG ufficializza le scelte per la Liegi-Bastogne-Liegi: gregari fidati e uomini di qualità al fianco di PogacarVincere la terza Monumento stagionale sulle quattro fin qui disputate per ribadire ancora una volta chi è il numero uno del mondo. Questo l'obiettivo di ... oasport.it Milano-Sanremo 2026, la UAE Team Emirates-XRG al servizio di Pogacar: Voglio vincereAnche Del Toro nel team che sabato proverà ad aiutare lo sloveno a sfatare il tabù Classicissima: È una corsa che mi piace e adatta a me. Conosco bene il Poggio: merito dei tanti allenamenti ... sport.quotidiano.net La UAE Team Emirates XRG sarà orfana di Tadej Pogacar anche alla Freccia Vallone, secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne. - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 provisional start list released with 15 teams, including Bahrain Victorious, INEOS Grenadiers, Lidl-Trek, Movistar, Soudal Quick-Step, and UAE Team Emirates XRG. Full list: x.com