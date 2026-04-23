Una donna racconta di essere diventata madre per la prima volta a 37 anni e per la seconda a 40 anni e mezzo. Nel suo racconto, si fa riferimento a una tragedia avvenuta a Catanzaro e al silenzio che, secondo lei, dovremmo imparare a rispettare. La testimonianza si inserisce in un contesto di riflessione sulla perdita e sui momenti di dolore che coinvolgono le famiglie e la comunità.

Caro Dottor Giuseppe Fulginiti, chi le parla è una donna che è diventata madre per la prima volta a 37 anni, per la seconda a 40 e mezzo. Dunque, secondo la disamina che ha fatto ieri in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ora non più visibile per restrizioni sulla privacy, in relazione ai tragici accadimenti di Catanzaro, avrei da poco passato il limite di “accettabilità” per essere madre. La tragedia di via Umberto Zanotti Bianco, quartiere periferico del capoluogo calabrese, con una donna, Anna Democrito, che si è lanciata nel vuoto assieme ai tre figlioletti, uccidendone due oltre che perdere lei stessa la vita, ha naturalmente...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La tragedia di Catanzaro e il silenzio che dovremmo imparare a fare

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