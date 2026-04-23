Una notte tragica si è consumata in un quartiere residenziale di Catanzaro, lasciando una famiglia distrutta e il quartiere sotto shock. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, dove sono stati trovati una madre e i suoi figli, tutti deceduti. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica vicenda, senza ancora aver reso note ulteriori dettagli. La comunità si stringe alle persone coinvolte in questa perdita improvvisa.

Una notte che ha spezzato tutto. Il silenzio di un quartiere residenziale di Catanzaro trasformato in tragedia. E una domanda che resta sospesa, senza risposta. È accaduto in via Zanotti Bianco, dove Anna Democrito, 46 anni, operatrice socio-sanitaria, si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione insieme ai tre figli. Due di loro, Giuseppe di 4 anni e Nicola di appena 4 mesi, sono morti sul colpo. Con loro anche la madre. La terza figlia, Maria Luce, 6 anni, è sopravvissuta ma è in condizioni gravissime: dopo un primo ricovero all’ospedale Pugliese di Catanzaro, è stata trasferita d’urgenza all’Istituto Giannina Gaslini. A dare l’allarme sono stati i sanitari del 118.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Catanzaro, madre e figli nel vuoto: la tragedia che non è Medea

Tragedia a Catanzaro, il suicidio-omicidio di una madre. Il parere della neuropsichiatra

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