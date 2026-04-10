Recenti studi hanno evidenziato come molte informazioni diffuse sui benefici degli alimenti spesso non siano supportate da prove scientifiche solide. Tra le notizie più comuni, si trovano affermazioni su come alcuni frutti o bevande possano influenzare aspetti della salute come il cuore o le performance sessuali. È importante analizzare con attenzione le fonti e i dati prima di accettare queste affermazioni come verità.

È da qui che parte «Dati alla mano. Le verità sulla salute tra numeri e illusioni» (Bollati Boringhieri), il nuovo libro di Devis Bellucci, fisico, professore all’Università di Modena e Reggio Emilia e divulgatore scientifico molto attivo anche sui social (lo trovate ovunque come @ditantomondo). Da anni si occupa di biomateriali e ricerca medica, ma parallelamente ha costruito un lavoro di racconto della scienza accessibile e rigoroso, capace di portare il pubblico «dietro le quinte» degli studi scientifici. L’idea del libro nasce proprio da questa doppia prospettiva: da un lato l’esperienza diretta nella ricerca, dall’altro l’esposizione quotidiana - come tutti noi - a un flusso continuo di notizie su salute e alimentazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché dovremmo imparare a non credere subito a tutto quello che leggiamo sul cibo (e non solo)

Sabrina Giannini: “Oggi si muore più per il cibo che per il fumo. Ci hanno fatto credere che certi alimenti facciano bene, ma spesso dietro ci sono solo interessi economici e di potere”Bologna, Torino, Roma, Firenze e Venezia e ora Milano (martedì 17 marzo), Teatro Nazionale.

Leggi anche: Chi è l’uomo invisibile di Milano-Cortina 2026? Tutto quello che devi sapere su di lui e sul perché ha rivoluzionato le Olimpiadi

Quando si mangia non si può parlare #virale #trend #short

Temi più discussi: Perché dovremmo imparare a non credere subito a tutto quello che leggiamo sul cibo (e non solo); Crisi Nato e Iran: Loiseau avverte Rutte, l'Europa non può affidarsi solo agli Usa di Trump; ‘Scuola di seduzione’: perché imparare ad amare è la cosa più contemporanea che esista; In scena la storia di Luciana Tufani e del Centro documentazione Donna.

Perché dovremmo imparare a non credere subito a tutto quello che leggiamo sul cibo (e non solo)Davvero i mirtilli proteggono il cuore? E il caffè migliora le performance sotto le lenzuola? Nel suo nuovo libro, Il fisico e divulgatore Devis Bellucci ci guida tra numeri, studi e illusioni per imp ... vanityfair.it

Perché è importante studiare il Latino (anche alle medie): Serve ad imparare meglio le lingue straniere. INTERVISTA a Guido MilaneseIl problema è che i ragazzi non hanno nessuna consapevolezza della dimensione temporale delle lingue. Chiunque insegni a scuola o all’università sa che lessico è drammaticamente ridotto. I ragazzi og ... orizzontescuola.it

Il coraggio di ricominciare (senza essere di vetro) Dovremmo imparare dalle clessidre: quando tutto sembra finito, quando l'ultimo granello tocca il fondo e il vuoto si fa pesante, loro si capovolgono. Un gesto netto, un respiro profondo, e si ricomincia da zero. - facebook.com facebook

Dovremmo imparare a lasciar scivolare i pensieri che non ci permettono di volare. Come si fa con la sabbia che vola via col vento quando molliamo la presa. Buongiorno e buon inizio settimana a tutte/i x.com