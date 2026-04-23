La tenaglia di coloni e soldati sulla Cisgiordania | prima gli omicidi poi i raid

Nella regione della Cisgiordania, si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto sia coloni che forze di sicurezza israeliane. Dopo alcuni omicidi, sono stati effettuati raid da parte delle autorità sul territorio. La stretta si configura come una pressione combinata tra le azioni dei coloni e le operazioni militari, creando un clima di tensione crescente nella zona.

Palestina Dopo le uccisioni di martedì, l’esercito assalta Al Mughayyir. Una strategia consolidata. Solo a marzo oltre 1.800 gli attacchi a comunità palestinesi, secondo direttrici precise Palestina Dopo le uccisioni di martedì, l’esercito assalta Al Mughayyir. Una strategia consolidata. Solo a marzo oltre 1.800 gli attacchi a comunità palestinesi, secondo direttrici precise Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. È una strategia a tenaglia quella che soffoca la Cisgiordania, specchio di una simbiosi tra movimento dei coloni e autorità israeliane ormai acclarato. Succede che prima arrivino i coloni, poi l’esercito, ma accade anche il contrario: i militari spianano la strada agli attacchi dei coloni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La tenaglia di coloni e soldati sulla Cisgiordania: prima gli omicidi, poi i raid Notizie correlate Ramadan in Cisgiordania, tra i raid dei coloniIl Ramadan in Cisgiordania si apre con un ragazzo di diciassette anni ucciso a Beit Furik, a est di Nablus. Cisgiordania, un palestinese-americano ucciso durante gli scontri con i coloniNegli scontri in Cisgiordania mercoledì è morto un giovane palestinese-americano di 19 anni. Contenuti utili per approfondire Si parla di: La tenaglia di coloni e soldati sulla Cisgiordania: prima gli omicidi, poi i raid. Cisgiordania, coloni tentano di incendiare una casa: 8 palestinesi feriti, tutto ripreso in questo videoNotte di terrore nel villaggio di Beit Amerin, nella zona di Nablus, in Cisgiordania. Un gruppo di coloni ha appiccato il fuoco ad una casa abitata da palestinesi. tg.la7.it Coloni israeliani assaltano e incendiano un villaggio palestinese in CisgiordaniaRoma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il cheratocono induce delle aberrazioni di alto ordine, ovvero dei difetti di vista complessi che sono totalmente differenti dai comuni difetti di vista come la ... ilfattoquotidiano.it