Ramadan in Cisgiordania tra i raid dei coloni

Un ragazzo di diciassette anni è stato ucciso durante un raid dei coloni a Beit Furik, a est di Nablus, causando grande dolore nella comunità. La violenza, che si è verificata in un momento di preghiera, ha segnato l’inizio del Ramadan in Cisgiordania. Testimoni riferiscono di scontri tra abitanti e gruppi di coloni armati, mentre le autorità locali cercano di contenere la situazione. La tensione si mantiene alta in quella zona.

Il Ramadan in Cisgiordania si apre con un ragazzo di diciassette anni ucciso a Beit Furik, a est di Nablus. Mohammad Wahbi Hanani viene colpito alla testa durante un'incursione dell'esercito israeliano e muore all'ospedale di Rafidia. Nelle stesse ore, nel villaggio di Tell, vicino Nablus, viene incendiata la moschea Abu Bakr al Siddiq: secondo il ministero degli Esteri palestinese l'azione è opera di coloni che hanno lasciato scritte razziste sui muri. L'Autorità nazionale palestinese parla di responsabilità politica del governo israeliano. Intanto la Palestinian Prisoner Society riferisce di oltre cento arresti dall'inizio del mese sacro, tra cui donne e minori.