Cisgiordania un palestinese-americano ucciso durante gli scontri con i coloni
Un palestinese-americano di 19 anni è stato ucciso mercoledì durante gli scontri con i coloni in Cisgiordania, nel villaggio di Mukhmas. Nasrallah Muhammad Jamal Abu Siyam è stato colpito da proiettili sparati da alcuni coloni durante una discussione che si è intensificata. Testimoni riferiscono di un’escalation improvvisa di violenza, mentre le forze israeliane non sono intervenute subito. La morte di Abu Siyam ha scatenato proteste tra i residenti locali, che chiedono maggiori protezioni. La vicenda si aggiunge alle tensioni crescenti nella regione.
Negli scontri in Cisgiordania mercoledì è morto un giovane palestinese-americano di 19 anni. Nasrallah Muhammad Jamal Abu Siyam è stato ucciso dai coloni nel villaggio di Mukhmas, a nord di Gerusalemme. L’esercito fatto sapere che i soldati hanno risposto a un violento scontro nella zona e hanno cercato di disperdere una rivolta. I militari hanno affermato che i sospetti hanno sparato a diversi palestinesi, che sono stati evacuati per ricevere cure mediche. Centinaia di persone in lutto hanno portato il corpo di Abu Siyam per le strade del villaggio. Uno dei partecipanti al corteo funebre e un testimone oculare hanno affermato che i coloni hanno aperto il fuoco sui residenti del villaggio quando è arrivato l’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
