Droni e simulatori la tecnologia al servizio dei Vigili del Fuoco

Droni e simulatori vengono oggi impiegati dai Vigili del Fuoco per migliorare le operazioni di intervento e formazione. Questi strumenti tecnologici consentono di monitorare aree difficili da raggiungere e di simulare situazioni di emergenza, facilitando l’addestramento degli operatori. La storia dell’intervento rapido in caso di incendio risale alla metà dell’Ottocento, quando furono teorizzati i primi mezzi e metodologie per intervenire tempestivamente e utilizzare al meglio l’acqua durante gli interventi.

AGI - A metà del 1800 teorizzò l' intervento rapido in caso di incendio, immaginò i primi mezzi per accorrere in caso di roghi ed elaborò le metodologie per utilizzare al meglio l'acqua nello spegnimento delle fiamme. Successivamente lavorò per introdurre i primi sistemi di allarme elettrico per gli incendi, per lo sviluppo di attrezzature innovative per lo sviluppo tecnico, per la definizione di regolamenti di sicurezza per teatri e luoghi pubblici e per l'organizzazione di sistemi più efficienti di intervento per la gestione degli incendi urbani. Per tutto questo Francesco Del Giudice viene ricordato tra le figure più significative che hanno segnato la storia e l'evoluzione dei Vigili del fuoco.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Droni e simulatori, la tecnologia al servizio dei Vigili del Fuoco Notizie correlate Così lavora Fiamma, cane robot “microbiologo” al servizio dei vigili del fuoco(Adnkronos) – "Immaginate un incendio in un'azienda farmaceutica nella quale si trattano microrganismi o tossine". Leggi anche: Vigili del Fuoco, da 87 anni al servizio del Paese: il Comando di Foggia celebra la missione dei 'caschi rossi' Contenuti utili per approfondire Per le emergenze ora c’è il modulo logistico dei Vigili del Fuoco: può ospitare 40 operatoriPresentato oggi al Nucleo industriale l’MSL, struttura mobile per la prima emergenza. Testato con un’esercitazione dopo il maltempo che aveva costretto i pompieri a lasciare la sede. primonumero.it Firenze, accordo tra Comune e Vigili del Fuoco per rafforzare la protezione civileAlla base dell’accordo c’è il quadro normativo nazionale in materia di protezione civile, che assegna agli enti locali un ruolo centrale nella previsione, prevenzione e gestione delle emergenze. In ... 055firenze.it