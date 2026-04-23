La svolta in centro storico L’ex Banca d’Italia diventerà il comando dei carabinieri | Sarà un presidio di legalità

In centro storico, l’edificio che un tempo ospitava la Banca d’Italia in piazza Martiri del 7 Luglio cambierà destinazione d’uso e diventerà il nuovo comando provinciale dei carabinieri. La decisione ufficiale prevede la trasformazione dello stabile in un presidio dedicato alle forze dell’ordine. Nessuna altra informazione sui tempi di realizzazione o sui dettagli dell’intervento.

L’ex Banca d’Italia in piazza Martiri del 7 Luglio, diventerà la nuova sede del comando provinciale dei carabinieri. A svelarlo è la Prefettura con una nota diffusa ieri al termine di un incontro ad hoc per il progetto di rifunzionalizzazione del luogo, al quale hanno partecipato il neo prefetto Salvatore Angieri, il comandante provinciale dell’Arma colonnello Orlando Hiromi Narducci, l’assessora al commercio Stefania Bondavalli, l’Agenzia del Demanio di Bologna e i rappresentanti di Remax Open Reggio Emilia, che seguono la pratica per la Penta Investments srl, la società immobiliare dell’imprenditore friulano Edoardo Onofri che nel 2022 acquisì l’edificio all’asta per 2,3 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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