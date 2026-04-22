L’edificio che un tempo ospitava la filiale della Banca d’Italia in piazza Martiri del 7 Luglio a Reggio Emilia sarà trasformato nella nuova sede del comando provinciale dei carabinieri. La decisione è stata annunciata dalle autorità, che sottolineano l’importanza di rafforzare la presenza di forze dell’ordine nel cuore della città. La modifica si inserisce in un progetto di potenziamento delle strutture di sicurezza in centro storico.

Reggio Emilia, 22 aprile 2026 – L’ex Banca d’Italia di piazza Martiri del 7 Luglio diventerà la nuova sede del comando provinciale dei carabinieri di Reggio portando così un presidio di sicurezza in pieno centro storico. A comunicarlo è la Prefettura con una nota stampa dopo che stamattina si è tenuta una riunione operativa – alla presenza del neo prefetto Salvatore Angieri, del comandante provinciale dell’Arma colonnello Orlando Hiromi Narducci, l’assessora al commercio Stefania Bondavalli, i rappresentanti dell’Agenzia del Demanio di Bologna, della società immobiliare friulana Penta Investments srl, proprietaria dell’edificio acquisito all’asta nel 2022 – indetta e dedicata al progetto di rifunzionalizzazione del luogo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex Banca d’Italia diventerà il nuovo comando provinciale dei carabinieri. Il prefetto Angieri: “Importante portare un presidio di sicurezza in centro storico”

Notizie correlate

Oristano record di sicurezza: il bilancio del prefetto AngieriIl prefetto Angieri ha concluso stamane il proprio incarico a Oristano, lasciando un bilancio caratterizzato da traguardi significativi per la...

Cambio della guardia al comando provinciale di Torino dei carabinieri: il tenente colonnello Diego Berlingieri nuovo comandante del reparto operativoCambio della guardia al reparto operativo del comando provinciale di Torino dei carabinieri.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ex Banca d’Italia, la proposta di Forza Italia: Uffici pubblici e servizi per il rilancio del centro; Terni, ex banca d’Italia: ora c’è l’ipotesi caserma; La proposta di Forza Italia: L’ex Banca d’Italia ospiti uffici comunali; La sindaca di Latina all'inaugurazione dell'anno accademico di Sapienza.

Reggio Emilia: l’ex Banca d’Italia sarà la nuova sede del Comando provinciale del CarabinieriREGGIO EMILIA – L’ex sede della Banca d’Italia in centro storico a Reggio sarà la nuova caserma del Comando provinciale dei carabinieri. Il progetto è stato al centro di una riunione operativa in Pref ... reggionline.com

La proposta di Forza Italia: L’ex Banca d’Italia ospiti uffici comunaliREGGIO EMILIA – Forza Italia Reggio Emilia avanza una proposta concreta all’amministrazione comunale in merito all’ex sede della Banca d’Italia in Piazza Martiri del 7 luglio: uno degli edifici più pr ... reggionline.com

Qualche giorno fa, a Napoli, sono state trafugate decine di cassette di sicurezza da una banca e diversi clienti stanno chiedendo un risarcimento. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/rapina-banca-napoli-perch-ottenere-risarcimento-cassette-difficile-873444.ht - facebook.com facebook

#Napoli. Continua la caccia ai #rapinatori della banca. Al Tg1 il video del buco da cui sono fuggiti. Il geologo: tanti cunicoli, difficile orientarsi. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com