La sua è una furia s*** Trump fuori controllo l’analisi sconvolgente

Durante un’intervista a L’Unità, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, ha descritto il comportamento di un ex presidente come una “furia s*****”, sottolineando la sua imprevedibilità. Ha inoltre evidenziato come il sistema istituzionale abbia difficoltà a gestire tali atteggiamenti e ha fatto riferimento alle conseguenze di questa situazione sui rapporti internazionali. La discussione si concentra sulla figura di questo ex leader e sui rischi che derivano dalla sua condotta.

Un presidente imprevedibile, un sistema incapace di contenerlo e un mondo sempre più instabile. Nell’intervista rilasciata a L’Unità, Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, traccia un quadro preoccupante degli equilibri internazionali, partendo proprio dalla figura di Donald Trump. Secondo Caracciolo, il problema non è soltanto il leader americano, ma il contesto che lo circonda. “Il sistema-America non è in grado di controllare questa furia tendenzialmente suicida del suo presidente”, afferma, indicando una fragilità strutturale della principale potenza mondiale. Trump tra “America first” e “Trump first”. Alla base delle scelte dell’ex presidente, spiega Caracciolo, c’è una visione che formalmente si richiama allo slogan “America first”, ma che nella pratica sembra trasformarsi in qualcosa di diverso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La sua è una furia s***”. Trump fuori controllo, l’analisi sconvolgente TRUMP FALLITO E FUORI CONTROLLO | GLI AMERICANI INIZIANO A SCARICARLO Notizie correlate Sardegna nell’aria: PM10 fuori controllo, rischio salute pubblica e analisi urgenti in corso sull’isola.Sardegna soffocata: l’allarme PM10 avvolge Cagliari e l’isola intera La qualità dell’aria in Sardegna è al centro di un crescente allarme, con... Leggi anche: Operazione ‘Furia epica’, il discorso di Trump (anche) agli iraniani: “Prendete il controllo del vostro destino” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perché la voce di Leone XIV fa paura a Trump; Non si placa la furia di Trump su Meloni. La premier incassa, al lavoro le diplomazie; Perego (Migrantes): Trump come Hitler. Cosa c'è la dietro la furia del tycoon contro il Papa; I disastri portati dalla furia di Trump. La sua è una furia suicida. Trump fuori controllo, l’analisi sconvolgenteUn presidente imprevedibile, un sistema incapace di contenerlo e un mondo sempre più instabile. Nell’intervista rilasciata a L’Unità, Lucio Caracciolo, ... thesocialpost.it Lo psichiatra Mencacci: Trump non è pazzo, la sua è una strategia politicaGli atteggiamenti del presidente Usa preoccupano gli americani e il mondo. E c’è chi fa già diagnosi psichiatriche parlando di un problema di salute mentale. repubblica.it Dicevano che era il ponte con Trump, non era vero. Dicevano che aveva la maggioranza degli italiani, non era vero. Dicevano che teneva i conti in ordine, non era vero x.com la Repubblica. . Non un nuovo ct, non una partita vinta, non un play-off. Ai mondiali per amicizia. Per la guerra. Per ricucire i rapporti tra Meloni e Trump, rotti dopo le critiche a Papa Leone XIV da parte del presidente americano. Resta un’ipotesi più che remota - facebook.com facebook