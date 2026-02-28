Operazione ‘Furia epica’ il discorso di Trump anche agli iraniani | Prendete il controllo del vostro destino

L’operazione ‘Furia epica’ è stata avviata dagli Stati Uniti contro l’Iran, con l’obiettivo di contrastare quello che viene definito un regime radicale e minaccioso. Il discorso di un rappresentante americano ha invitato gli iraniani a prendere il controllo del proprio destino e ha annunciato una vasta operazione militare. La comunicazione si focalizza sulla volontà di proteggere gli interessi nazionali degli Stati Uniti.

È l’operazione “Furia epica” contro l’Iran. “L’esercito degli Stati Uniti ha intrapreso una massiccia operazione per impedire alla malvagia e radicale dittatura iraniana di minacciare l'America e i nostri interessi fondamentali per la sicurezza nazionale”. Donald Trump annuncia l’attacco a Teheran nella notte americana, le 3 del mattino a Washington, con un video di 8 minuti pubblicato sul suo social Truth: “La politica degli Stati Uniti, in particolare della mia amministrazione, è sempre stata quella di impedire a questo regime terroristico di possedere un'arma nucleare. Lo ripeto: non potranno mai possedere un'arma nucleare. Hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alle loro ambizioni e non possiamo più tollerarlo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Trump agli iraniani: "Continuate le proteste, prendete il controllo del Paese. L'aiuto è in arrivo". I media di opposizione: 12mila mortiNelle mani del presidente Usa Donald Trump un pacchetto di «una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete» che potrebbero...

Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare”

Usa e Israele attaccano l'Iran, media: Eliminato capo Pasdaran. Teheran risponde con missili: Medio Oriente in fiamme, è scontro totale. Un morto ad Abu DhabiUsa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un attacco all'Iran. Colonne di fumo nero nel cielo della capitale iraniana Teheran, dove sono state udite diverse forti esplosioni. Notizie di esp ... adnkronos.com

L'#Iran come previsto ha risposto all'attacco israeliano e americano chiamato "Operazione furia epica". #Teheran ha lanciato missili su #Israele, udite esplosioni a Tel Aviv, sirene di allarme in azione in tutto il Paese e cittadini nei rifugi. L'esercito israeliano ha - facebook.com facebook

L’attacco #Usa- #Israele all’ #Iran: obiettivi, siti colpiti, risposta Nucleare e cambio di regime nell’agenda dell’operazione "Furia Epica" x.com