Sardegna nell’aria | PM10 fuori controllo rischio salute pubblica e analisi urgenti in corso sull’isola

La qualità dell’aria in Sardegna si aggrava. I livelli di PM10 sono fuori controllo, soprattutto a Cagliari, dove l’inquinamento preoccupa cittadini e autorità. Le analisi urgenti continuano per capire come intervenire e tutelare la salute pubblica.

Sardegna soffocata: l'allarme PM10 avvolge Cagliari e l'isola intera. La qualità dell'aria in Sardegna è al centro di un crescente allarme, con particolare riferimento alla città di Cagliari e a diverse altre aree dell'isola. I livelli di PM10, particolato fine nocivo per l'apparato respiratorio, hanno superato i limiti consentiti, ponendo a rischio la salute pubblica e sollecitando una valutazione urgente di misure preventive. La situazione, emersa da dati recenti, non si limita alla sola Cagliari, ma si estende a diverse località sparse per tutta la regione, delineando un quadro di inquinamento atmosferico diffuso e preoccupante. Qualità dell'aria in Sardegna, allarme Pm 10 a CagliariIl vento non spazza via l'inquinamento: dal report Bon'aria di Sardegna di Legambiente emerge un quadro preoccupante per quanto riguarda il particolato fine PM10. Aria pulita a Cagliari? Un mito da sfatare: il vento non basta, per i limiti UE serve un taglio dello smog del 30%

