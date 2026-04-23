La storia infondata del generale che ha negato a Trump l’accesso ai codici nucleari

Circolano sui social media alcuni post che affermano che un generale dell’Aeronautica statunitense avrebbe impedito all’allora presidente di accedere ai codici nucleari durante una presunta riunione d’emergenza. Le fonti di questi messaggi non sono verificabili e non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa dinamica. La vicenda viene riportata come una storia priva di fondamento, senza prove che sostengano tali affermazioni.

Diversi post su Facebook (per esempio qui, qui e qui ) sostengono che il generale dell’Aeronautica statunitense Dan Caine avrebbe impedito al presidente Donald Trump di accedere ai codici nucleari per colpire l’ Iran durante una presunta riunione d’emergenza. La notizia è infondata: non esistono riscontri ufficiali, la Casa Bianca ha smentito l’episodio e lo stesso analista che ha diffuso l’indiscrezione ha ammesso di non avere prove della sua veridicità. Per chi ha fretta. Circola un racconto drammatico secondo cui un generale avrebbe “disobbedito” a Trump negandogli i codici nucleari durante una lite.. La fonte originale è un ex analista della CIA, Larry Johnson, che ha citato l’aneddoto in un podcast senza fornire prove.🔗 Leggi su Open.online

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