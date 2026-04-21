Trump voleva usare codici nucleari i rumors e la smentita della Casa Bianca

Recentemente si sono diffuse voci online secondo cui l’ex presidente avrebbe tentato di accedere ai codici nucleari durante il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Queste affermazioni sono state pronunciate da un ex funzionario della CIA, ma la Casa Bianca ha prontamente smentito tali notizie. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su quanto accaduto, e le autorità hanno respinto le accuse, rimandando ogni verifica alle indagini in corso.

(Adnkronos) – Donald Trump ha provato a "usare i codici nucleari" nella guerra tra Stati Uniti e Iran? L'ipotesi rimbalza sul web dopo le affermazioni di un ex funzionario della Cia e la Casa Bianca è costretta a smentire. Ad innescare tutto sono le parole di Larry Johnson, ex membro della Cia che nella giornata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate "Trump ricoverato in ospedale". Poi la smentita della Casa Bianca: "Ha lavorato senza sosta"La Casa Bianca ha cercato di smentire le voci - circolate sui social - secondo cui il Presidente Donald Trump sarebbe stato ricoverato al Walter Reed... «Trump ricoverato in ospedale», la Casa Bianca costretta a smentire i rumors diffusi onlineDAL NOSTRO INVIATONEW YORK — Se perfino il presidente iraniano Pezeshkian, non esattamente un hipster, affida a Twitter/X e non a qualche agenzia di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Israele-Libano, giovedì nuovi colloqui. Netanyahu: In Iran non abbiamo ancora finito; La Casa Bianca vuole usare Claude Mythos di Anthropic. Negato l'accesso ai codici nucleari a Trump: lo stop del capo delle forze armateAl presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato negato l'accesso ai codici nucleari del suo Paese da un alto ufficiale ... msn.com