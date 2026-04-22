Una notizia bomba circola sui media: si sostiene che l’ex presidente abbia cercato di ottenere l’accesso ai codici nucleari durante un’escalation legata a Iran. L’indiscrezione ha generato molte reazioni online, ma la Casa Bianca ha prontamente negato qualsiasi tentativo del genere da parte dell’ex presidente. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su quanto accaduto e le fonti ufficiali hanno respinto le accuse.

Un’indiscrezione clamorosa scuote la Casa Bianca, costringendola a una smentita ufficiale: Donald Trump ha tentato di invocare l’uso dei codici nucleari nel pieno della crisi diplomatica e militare con l’Iran. L’ipotesi, che ha rapidamente fatto il giro del web, nasce dalle dichiarazioni di Larry Johnson, ex funzionario della CIA, intervenuto durante il podcast Judging Freedom condotto da Andrew Napolitano. Secondo la ricostruzione fornita da Johnson, il presunto tentativo sarebbe avvenuto lo scorso sabato, durante un drammatico vertice sulla sicurezza in Medio Oriente. Il cuore del racconto riguarda un violento scambio che ha visto contrapposti il Presidente e il generale Dan Caine, al vertice degli Stati Maggiori Riuniti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump ha chiesto l’uso dei codici nucleari contro l’Iran”. Il caso scatena il web, ma la Casa Bianca smentisce

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