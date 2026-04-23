La storia di Giulio e Luca i restauratori di vigne che hanno creato Lumiluna

Due professionisti che si definiscono “restauratori di vigne” hanno iniziato nel 2015 a salvare e rinnovare vigneti in diverse località. Attualmente gestiscono circa sette ettari di terra, da cui producono i loro vini. La loro attività si concentra tra Sant’Eena e Migliano, dove hanno sviluppato un progetto che unisce recupero e produzione vinicola. La loro storia si sviluppa attraverso anni di interventi di recupero e di coltivazione.

Si definiscono “restauratori di vigne” e lo sono. Ne hanno salvate diverse dal 2015. Oggi sono arrivati a coltivare 7 ettari, da Sant’Eena a Migliano, da cui ottengono i loro vini. Otto le etichette, prodotte da varietà autoctone della zona, “le linee sono quelle, le percentuali non si sa”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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