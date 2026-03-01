Un nuovo libro esplora gli alberi secolari che si trovano tra Roma e la Sicilia, narrando le storie di ulivi, castagni e querce che hanno attraversato secoli di eventi storici. Questi esemplari, alcuni millenari, sono stati testimoni di leggende e di momenti importanti, e molti di loro sono stati anche protagonisti di vicende legali o di controversie pubbliche. La raccolta invita a osservare e fotografare queste piante maestose, sentendo la loro presenza e la forza che trasmettono.

A caccia di alberi per vederli, fotografarli, contemplare la loro maestosità e bellezza, respirare ai loro piedi la forza e l’energia che ci trasmettono. Il turismo arboreo è in crescita negli ultimi anni. Si va nei boschi ma anche nelle città, dove i parchi spesso custodiscono esemplari straordinari. «Ci sono tanti luoghi che attraverso gli alberi esprimono un’anima nascosta. Ci sono alberi antichi testimoni di storie e vicende intrecciate con quelle delle persone» spiega Luca Bergamin, giornalista e autore del libro A Sud Alberi. Viaggi botanici da Roma in giù (Libreria della Natura). « Come il pino piantato a Caprera da Giuseppe Garibaldi alla nascita della figlia Clelia: un gesto d’amore paterno e una testimonianza dell’avventura di agricoltore dell’eroe». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Esemplari millenari ispiratori di leggende, o che hanno fatto ombra a regine. Ulivi, castagni e querce che hanno assistito a secoli di storia. Da Roma alla Sicilia, un libro racconta l’intreccio tra vicende umane e natura

Processi che hanno fatto storia e diritto: a Salerno il libro di Cecchino CacciatoreAlla Sala Teatro I Giardini di Trotula un incontro sulle vicende giudiziarie del passato promosso dalla rassegna Giovediamoci Appuntamento con la...

Sanremo, TIM e l’IA: cosa non ti hanno detto sui paperi che hanno fatto impazzire l’Italia (e sul disastro ecologico che comporta)Nel corso della prima serata di Sanremo 2026, verso le 22:00, mentre milioni di italiani erano incollati al televisore, è successo qualcosa di...