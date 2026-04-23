La storia del muro di Berlino rappresenta uno dei simboli più noti della Guerra Fredda e delle divisioni tra Est e Ovest. Costruito nel 1961, il muro divise fisicamente la città e divenne un’immagine forte della contrapposizione tra i regimi comunisti e le democrazie occidentali. La sua presenza si inserisce in un periodo segnato da tensioni globali che hanno coinvolto l’intera Europa, ancora sconvolta dalle conseguenze delle due guerre mondiali.

Nel corso della storia del Novecento l’Europa è stata attraversata da due guerre: la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Quest’ultima è forse la più conosciuta, perché è più recente e vicina a noi. Questa fu un disastro per molti paesi, e in particolare per la Germania, che ne uscì sconfitta e distrutta. Poiché aveva causato la guerra, i paesi vincitori – cioè Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Unione Sovietica – divisero la Germania prima in quattro parti, poi in due. Queste due parti erano: la parte orientale, che era sotto il controllo dell’Unione Sovietica e si chiamava Repubblica Democratica Tedesca, e quella occidentale, sotto il controllo degli Stati Uniti, la Repubblica Federale Tedesca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia del muro di Berlino. L’odio e quelle barriere invisibili

Come e Perché È Caduto il Muro di Berlino I Documentario Doppiato in Italiano

Notizie correlate

Mantova, barriere invisibili: il grido d’allarme per i disabiliIl consigliere della Lega Tommaso Tonelli ha denunciato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Mantova una serie di ostacoli che limitano...

Leggi anche: Marie-Louise Eta a Berlino ha abbattuto il muro del calcio. Ora diventi la normalità

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Mappa Concettuale - 1989: La CADUTA del MURO di BERLINO; Marie-Louise Eta a Berlino ha abbattuto il muro del calcio. Ora diventi la normalità; Marie-Louise Eta, prima allenatrice donna con l'Union Berlino; Unicredit all'attacco su Commerz, Berlino fa muro: resti indipendente.

Muro di Berlino. La storia rivive con gli studentiCome ragazzi in Bernauer Straße la storia del Muro di Berlino rivive in teatro con gli studenti del Capitini. E’ un viaggio tra passato e presente quello che si svolgerà sul palco del teatro Mauro ... lanazione.it

Caduta del Muro di Berlino, 25 anni fa cambiava la storiaGli occhi del mondo sono puntati su Berlino, che oggi festeggia i 25 anni dalla caduta del Muro che divideva l'Est dall'ovest. Le celebrazioni, iniziate due giorni fa nel Bundestag, proseguono nella ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Berlino svela la nuova strategia militare, "la Russia una minaccia. Avremo l'esercito più forte d'Europa". Gli OO7 olandesi: "Mosca attaccherà la Nato". #ANSA - facebook.com facebook

Berlino svela la nuova strategia militare, "la Russia una minaccia. Avremo l'esercito più forte d'Europa". Gli OO7 olandesi: "Mosca attaccherà la Nato". #ANSA x.com