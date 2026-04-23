La squadra biancorossa ricevuta in Comune dopo la vittoria della Coppa Cev

Oggi il Comune di Piacenza ha incontrato la squadra di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella sala consiliare per festeggiare la vittoria della Cev Volleyball Cup. La squadra ha portato a casa il primo trofeo europeo della sua storia, consolidando i risultati ottenuti nel corso della stagione. La cerimonia ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei membri della squadra.

Il Comune di Piacenza ha accolto oggi, nella sala consiliare della sede municipale, la squadra di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per celebrare la storica vittoria della Cev Volleyball Cup, primo trofeo europeo nella giovane ma già prestigiosa storia del club biancorosso della presidente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Chieri batte ?ód? 3-0 in Coppa CEV: Negro elogia la reazione della squadra dopo una settimana difficileIl presente approfondimento sintetizza i principali risultati e le dinamiche chiave emerse nelle competizioni volleyballistiche di livello europeo e... La squadra biancorossa la prossima stagione giocherà la Cev Volleyball CupGas Sales Bluenergy Volley Piacenza la prossima stagione sarà ancora protagonista in Europa, giocherà per la seconda volta consecutiva la Cev... Panoramica sull’argomento La squadra biancorossa ricevuta in Comune dopo la vittoria della Coppa CevÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... ilpiacenza.it Piacenza nella storia: la Coppa CEV è biancorossa, primo titolo europeoLa Gas Sales Bluenergy Piacenza ha scritto una pagina indelebile nella propria storia sportiva, conquistando la prestigiosa Coppa CEV maschile. Il trionfo è giunto al PalaBancaSport, dove la formazion ... it.blastingnews.com