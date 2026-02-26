Il presente approfondimento sintetizza i principali risultati e le dinamiche chiave emerse nelle competizioni volleyballistiche di livello europeo e nazionale, evidenziando esiti, protagonisti e posizionamenti di classifica. l’attenzione è rivolta ai fatti confermati dalle partite e alle valutazioni ufficiali, offrendo una lettura chiara e priva di interpretazioni personali. Nel confronto valido per i quarti di Coppa cEV, la formazione di casa ha ottenuto una convincente vittoria 3-0 contro i polacchi della Grot Budowlani Lódz, avanzando nel cammino della manifestazione. Nicola Negro ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando la reazione positiva dopo una settimana complicata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Chieri batte ?ód? 3-0 in Coppa CEV: Negro elogia la reazione della squadra dopo una settimana difficile

Cev Cup, sfida ?ód?-Chieri. Antunovic: "Settimana decisiva per il nostro percorsoUna competizione di alto livello si svolge tra polonia e italia nel corso di questa settimana, coinvolgendo due squadre di grande prestigio nel...

Chieri vince 3-0 contro ?ód? e vola in semifinale di CEV Cupla real Mutua Fenera chieri’76 prosegue la sua marcia europea assicurandosi l’accesso alle semifinali della coppa cev grazie a una vittoria dominante...

Temi più discussi: La Reale Mutua Fenera Chieri batte Lodz e vola in semifinale di Cev Cup; Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Grot Budowlani ?ód? in Diretta Streaming; Cev Cup: Chieri vince l'andata dei quarti ma va ko Gray; Impresa di Reale Mutua Fenera Chieri ’76: 3-1 a ?ód? e semifinale di CEV Cup più vicina.

La Reale Mutua Fenera Chieri batte Lodz e vola in semifinale di Cev CupReale Mutua Fenera Chieri 76 batte 3-0 il PGE Grot Budowlani ?ód? e vola in semifinale di CEV Cup dopo il successo in Polonia. quotidianopiemontese.it

Cev Cup: Chieri in semifinale, travolto il LodzLe ragazze di Negro bissano il successo dell'andata superando, davanti al pubblico del Pala Gianni Asti, per 3-0 (25-18; 25-19; 25-21) la formazione polacca. Nella sfida che porterà in finale Spirito ... corrieredellosport.it

Nell'ultima giornata di regular season di Serie A1 sono successe giusto un paio di cosette E' doveroso fare un recap: - La @bartocciniperugiavolley si congeda da questa Serie A1 con la vittoria per 3-2 contro @chieri76. - La @igor_volley batte @ilbisontev - facebook.com facebook