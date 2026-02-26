Chieri batte ?ód? 3-0 in Coppa CEV | Negro elogia la reazione della squadra dopo una settimana difficile

Il presente approfondimento sintetizza i principali risultati e le dinamiche chiave emerse nelle competizioni volleyballistiche di livello europeo e nazionale, evidenziando esiti, protagonisti e posizionamenti di classifica. l’attenzione è rivolta ai fatti confermati dalle partite e alle valutazioni ufficiali, offrendo una lettura chiara e priva di interpretazioni personali. Nel confronto valido per i quarti di Coppa cEV, la formazione di casa ha ottenuto una convincente vittoria 3-0 contro i polacchi della Grot Budowlani Lódz, avanzando nel cammino della manifestazione. Nicola Negro ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando la reazione positiva dopo una settimana complicata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

