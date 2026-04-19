La squadra biancorossa la prossima stagione giocherà la Cev Volleyball Cup

La squadra biancorossa parteciperà nuovamente alla Cev Volleyball Cup nella prossima stagione. Questa sarà la seconda volta consecutiva che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza partecipa alla competizione europea. La squadra continuerà a competere a livello internazionale, confermando il suo impegno nel torneo continentale. La notizia è stata ufficializzata dalla società nel corso delle comunicazioni ufficiali.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza la prossima stagione sarà ancora protagonista in Europa, giocherà per la seconda volta consecutiva la Cev Volleyball Cup.È sfumata, infatti, la possibilità di partecipare alla Cev Champions League visto che Cucine Lube Civitanova vincendo con Rana Verona Gara 4.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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