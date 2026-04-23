La società di criptovalute legata alla famiglia Trump è stata citata in tribunale da uno dei suoi finanziatori miliardari con l’accusa di estorsione. La causa riguarda presunti comportamenti illeciti messi in atto dalla società nei confronti del finanziatore, senza ulteriori dettagli sui fatti. La vicenda è stata resa pubblica attraverso i documenti legali depositati presso il tribunale competente.

La World Liberty Financial, la società di criptovalute della famiglia Trump, è stata citata in giudizio da uno dei suoi finanziatori miliardari con l’accusa di estorsione. Justin Sun ha accusato World Liberty di aver messo in atto un “piano illegale” per impossessarsi dei suoi token WLFI, una criptovaluta emessa dalla società. Sun sostiene che la società, co-fondata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e da suo figlio Eric Trump, abbia “congelato” tutti i suoi token e lo abbia privato del diritto di voto sulle questioni di governo. “Hanno bloccato ingiustamente tutti i miei token, mi hanno privato del diritto di voto sulle proposte...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La società di criptovalute della famiglia Trump è stata citata in giudizio per estorsione: cosa è successo

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