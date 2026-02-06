La compagnia Anthem Wrestling Exhibitions ha citato in giudizio Gail Kim. La causa è stata depositata il 10 gennaio 2026 presso la Nashville Chancery Court del Tennessee. La questione riguarda un procedimento legale aperto dalla società madre di TNA Wrestling, senza ancora dettagli sui motivi dell’accusa.

Secondo quanto riportato da PWInsider.com, la Anthem Wrestling Exhibitions, LLC — società madre della TNA Wrestling — ha intentato una causa contro Gail Kim presso la Nashville Chancery Court del Tennessee il 10 gennaio 2026. L’azione legale arriva dopo che la Kim ha fatto intendere di poter ricorrere al Florida Private Whistleblower Act in seguito alla sua uscita dalla compagnia nel marzo 2025. Cosa chiede Anthem al tribunale. Nel ricorso, Anthem chiede al tribunale di impedire a Gail Kim di procedere con qualsiasi rivendicazione ai sensi della legge della Florida. La società sostiene che il contratto firmato dalla wrestler prevede espressamente che tutte le controversie legali siano regolate dalla legge del Tennessee. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Gail Kim citata in giudizio dalla compagnia

Approfondimenti su Gail Kim TNA

Gail Kim ha recentemente annunciato di aver rifiutato un'offerta di rinnovo dal WWE.

Si intensificano le voci riguardo all'addio di Masha Slamovich dalla TNA, con segnali sempre più evidenti che indicano la fine della sua avventura nella compagnia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gail Kim TNA

Gail Kim Reveals What It Would Take To Get Her Out Of RetirementCould we ever see TNA Hall of Famer Gail Kim competing in another wrestling match? TNA Wrestling Hall of Famer Gail Kim recently spoke with the Toronto Sun. When asked about potentially returning to ... sports.yahoo.com

Backstage Update Offers More Details & Reactions To TNA Firing Gail KimYesterday afternoon, news broke that TNA Wrestling was terminating a number of prominent backstage names, including talent relations head Gail Kim. A report from Fightful Select details the internal ... msn.com

#wrestling L'ex campione WWE annuncia il ritiro: nessun progetto di ritorno: Gail Kim ha reso la sua posizione chiaramente evidente. Non ha in programma un altro ritorno, un altro match di comeback, né tantomeno la possibilità di uno. In una recente intervist facebook