Sharon Stone dalla recitazione alla pittura E mentre dipinge parla con le anime dei morti Un dono nato dal dolore per la perdita di numerosi familiari negli ultimi anni
A 67 anni, Sharon Stone non smette di sorprendere. L’icona di Hollywood che tutti ricordano per lo sguardo magnetico di Basic Instinct ha aperto le porte del suo studio a Beverly Hills e ha fatto una confessione inaspettata: mentre dipinge, parla con i morti. Non è una trovata pubblicitaria né l’ennesima eccentricità da diva hollywoodiana. È qualcosa di profondamente vero, sostiene, nato dal dolore più profondo e trasformato in arte. Sharon Stone parla con i morti: il lutto che ha aperto un canale spirituale. «Credo che questo canale si sia davvero aperto perché tanti membri della mia famiglia sono morti – e sono morti molto rapidamente – negli ultimi tre anni e mezzo». 🔗 Leggi su Amica.it
