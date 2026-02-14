Il Cannara ha conquistato quattro punti nelle ultime tre partite, dopo aver subito otto sconfitte di fila. La squadra umbra, che aveva iniziato bene la stagione, ha visto la sua classifica peggiorare a causa di una serie di risultati negativi. Ora, con questa ripresa, cerca di risalire la china e allontanarsi dalla zona calda.

La classifica, dopo un buon inizio, piange per il Cannara. Gli umbri però dopo un periodo nero, con otto ko consecutivi, sono tornati a sorridere cogliendo quattro punti negli ultimi 180 minuti. Prima la vittoria contro il Sansepolcro nello spareggio tra ultime della classe, poi il pari a reti bianche di Montevarchi contro una formazione, quella di Marmorini, in piena lotta per evitare i playout. Non sarà quindi un avversario facile per il Siena che dovrà stare attento all’ex di giornata Farneti, che dopo la buona annata in bianconero si era guadagnato una chiamata dal piano di sopra (Latina, serie C girone C) prima però poi di dover tornare in D accentando la chiamata di una formazione in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'avversario di turno. Cannara in ripresa. Sono 4 i punti negli ultimi 180'

Il derby tra Sangiustese e Trodica si è concluso con un pareggio, evidenziando alcune criticità nelle fasi finali delle azioni offensive.

Inter e Napoli sono le due squadre italiane con il maggior numero di punti negli ultimi sei anni, rispettivamente 464 e 419.

Erreti Radio. . INTERVISTA DEL DOPOPARTITA CON MASSIMILIANO ALBI PRESIDENTE DEL ASD Cannara facebook