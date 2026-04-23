La serata di Motta cresciuto nella Juve pagato 1 milione dalla Lazio | Queste lacrime le dedico a tutti

Durante una partita, il portiere, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e arrivato alla Lazio a fine gennaio dalla Reggiana con un contratto di un milione di euro, ha dedicato alcune lacrime ai presenti. Inizialmente previsto come secondo portiere, a causa dell'infortunio del titolare, ha avuto l'opportunità di scendere in campo. La sua prestazione ha attirato l'attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

A volte basta piazzarsi lì, a osservare divertiti le sliding doors che è in grado di offrire la vita. Come quella di Edoardo Motta, completamente ribaltata dal 27 gennaio del 2026, quando l'attuale numero uno biancoceleste si trasferì dalla Reggiana alla Lazio. Avrebbe dovuto fare il secondo di Provedel a seguito della cessione di Mandas al Bournemouth, e invece si è ritrovato subito titolare a causa dell'infortunio patito dal portiere friulano e protagonista di una serata da sogno: 4 rigori parati sui 5 calciati dall'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. "Più parlo, più lo metto sotto pressione: il ragazzo si allena normalmente - aveva detto Sarri prima dell'esordio del classe 2005 -.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La serata di Motta, cresciuto nella Juve, pagato 1 milione dalla Lazio: "Queste lacrime le dedico a tutti" Notizie correlate Leggi anche: Motta, il baby portiere che per un milione di motivi sta facendo sognare la Lazio Leggi anche: Coppa Italia: Lazio in finale, serata da sogno per Motta Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dalla Serie B alla finale di Coppa Italia: la pazza serata di Motta; La serata di Motta, cresciuto nella Juve, pagato 1 milione dalla Lazio: Queste lacrime le dedico a tutti; Lazio, Motta in lacrime: Rigori parati? Segreti che non posso svelare...Dedico questa serata a tutti; Coppa Italia, Motta superstar porta la Lazio in finale. Atalanta sconfitta ai calci di rigore. La serata di Motta, cresciuto nella Juve, pagato 1 milione dalla Lazio: Queste lacrime le dedico a tuttiIl portiere arrivato alla Lazio a fine gennaio dalla Reggiana avrebbe dovuto fare da vice a Provedel ma l'infortunio del friulano l'ha subito lanciato. E lui ha portato la Lazio in finale di Coppa Ita ... msn.com Lazio, Motta in lacrime: «Rigori parati? Segreti che non posso svelare...Dedico questa serata a tutti»Le emozioni di Atalanta-Lazio non si sono fermate al triplice fischio. Protagonista assoluto anche nel post partita è Edoardo Motta, il portiere biancoceleste che si è rivelato decisivo nella ... ilmessaggero.it Sucic completa la rimonta contro il Como, Motta para quattro rigori e porta i suoi in finale: Inter e Lazio si contenderanno la Coppa Italia il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico, chi la vincerà secondo voi - facebook.com facebook Edoardo Motta, l’MVP di Atalanta-Lazio con i suoi 4 rigori parati x.com