Ora gli scenari possono cambiare. Edoardo Motta si è ritrovato a esordire in A all'improvviso, in seguito all'infortunio di Ivan Provedel, fino a quel momento titolare inamovibile. Il 21enne aveva collezionato appena 22 partite in B prima di arrivare a Roma. Eppure nelle sue prime tre presenze in A è riuscito a conquistare 3 vittorie (la Lazio non riusciva a inanellare una simile serie di vittorie da novembre 2024), mettendosi in mostra con una serie di parate, l'ultima quella sul rigore calciato da Orsolini. Insomma, l'intuizione del presidente Lotito e del direttore sportivo Fabiani, che lo hanno preso pagandolo appena un milione di euro, ha già dato i propri frutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Motta, il baby portiere che per un milione di motivi sta facendo sognare la Lazio

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