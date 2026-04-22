Coppa Italia | Lazio in finale serata da sogno per Motta

La Lazio ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver sconfitto l’Atalanta ai calci di rigore. La partita si è conclusa con un risultato che ha portato i biancocelesti a sfidare in finale l’Inter di Chivu. La serata è stata caratterizzata da momenti di tensione e spettacolo, culminati con l’eliminazione dell’avversario ai rigori. La squadra di Motta si prepara ora ad affrontare l’ultimo impegno della competizione.

La Lazio è in finale di Coppa Italia. I biancocelesti superano l’Atalanta dopo i calci di rigore ed affronteranno l’Inter di Chivu. A decidere la partita è Motta che para 4 calci di rigore ai nerazzurri. La formazione biancoceleste ottiene l’accesso all’atto conclusivo del torneo superando la squadra bergamasca al termine di un match equilibratissimo. Decisiva la prestazione monumentale del portiere Motta, autentico dominatore della sequenza dal dischetto. La sfida parte a ritmi compassati, con un sostanziale equilibrio tattico che blocca il tabellino sullo zero a zero per gran parte dell’incontro. Le due squadre evitano di forzare le giocate e emozioni arrivano solo negli ultimi minuti dei tempi regolamentari.🔗 Leggi su Sportface.it Finale Coppa Lazio - Gio Volley Aprilia vs Bizzaglia Pallavolo Pomezia 04/04/2026 Notizie correlate Motta porta la Lazio in finale di Coppa Italia: i tifosi ci andranno?Edoardo Motta para quattro rigori su cinque all’Atalanta e porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Coppa Italia, uno straordinario Motta manda la Lazio in finale: Atalanta battuta ai rigoriPer decidere chi cercherà di impedire all’Inter di alzare al cielo la Coppa Italia, ci sono voluti 120 minuti di sofferenza, nervosismo e pochissimo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Coppa Italia, il tabellone: Inter prima finalista, ora si attende la sfidante da Atalanta-Lazio; Semifinali Coppa Italia Frecciarossa: info utili per Atalanta-Lazio; Quote vincente Coppa Italia: Inter, Como, Lazio e Atalanta; Coppa Italia, Atalanta-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Atalanta-Lazio per la finale di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiAtalanta-Lazio è la seconda semifinale di Coppa Italia e si gioca questa sera alle 21:00 alla New Balance Stadium di Bergamo ... fanpage.it Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioAlla New Balance Arena il ritorno della semifinale: info e canali per seguire la partita, le probabili scelte di Palladino e Sarri ... corrieredellosport.it LAZIO vs INTER Coppa Italia final CONFIRMED. x.com La finale di Coppa Italia sarà Lazio-Inter Si gioca il 13 maggio allo stadio 'Olimpico' di Roma - facebook.com facebook