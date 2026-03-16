Il futuro rapporto tra l’allenatore e il presidente del Napoli dipenderà principalmente dalle operazioni di mercato che verranno condotte nelle prossime settimane. Il Corriere dello Sport riporta che l’allineamento tra le loro opinioni sarà influenzato dalle scelte fatte sul mercato, lasciando intendere che questa sarà una delle variabili determinanti per la collaborazione tra le parti.

Ci sarà identità di vedute tra Conte e De Laurentiis? Molto dipenderà dal prossimo mercato, scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Ecco questa è la situazione del Napoli, come scrive il Corriere dello Sport. “ Mai dimenticare il presupposto di base: il Napoli si autofinanzia, De Laurentiis è uno dei pochi baluardi di un’imprenditoria non alimentata da fondi, petrodollari, sterline o dollari americani e per continuare ad avere ambizioni e grandi giocatori non può fare a meno degli introiti Champions. Tra l’altro, non ha ancora un centro sportivo e soprattutto uno stadio di proprietà, quest’ultimo enorme handicap per la crescita economico-finanziaria del club”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’idea di mercato del Napoli determinerà l’esistenza della sintonia tra Conte e De Laurentiis (Corsport)

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