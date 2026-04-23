La Scuola di sviluppo guarda avanti Porte aperte al mondo dell’impresa | Noi a sostegno della comunità

La quarta edizione della Scuola di Sviluppo Territoriale è stata presentata ieri mattina a Ferrara, segnando un passo avanti rispetto alle precedenti. La scuola, che mira a sostenere i giovani e la comunità locale, ha ampliato il numero di posti disponibili e ha coinvolto nuovi partner. Inoltre, si è rafforzata l’attenzione verso il collegamento con il mondo dell’impresa, con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità ai partecipanti.

Ferrara scommette sui giovani e alza l’asticella. La IV edizione della Scuola di Sviluppo Territoriale, presentata ieri mattina, segna un’evoluzione concreta: più posti, nuovi partner e un’apertura sempre più marcata verso il mondo dell’impresa. Le candidature sono aperte (fino al 15 giugno): 30 i posti disponibili, dieci in più rispetto alle edizioni precedenti, per un percorso gratuito che accompagnerà studenti delle scuole superiori e universitari da settembre 2026 a maggio 2027 tra summer school, lezioni in azienda e esperienze di job shadowing. Un format ormai rodato che punta però a crescere in qualità e impatto. Tra le novità principali, l’ingresso della Fondazione di Ferrara Ente Filantropico nel Comitato della Scuola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Scuola di sviluppo guarda avanti. Porte aperte al mondo dell’impresa: "Noi, a sostegno della comunità" Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, Milito guarda al futuro: “Porte aperte per Lautaro” Porte aperte al teatro dell'assurdo, al Piccolo arriva "Doors" della Compagnia del BucoSimone Vaccari e Luca Macca, giovani artisti circensi fondatori della Compagnia del Buco, domenica 1 marzo presentano al Teatro Piccolo di Forlì,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: IV edizione della Scuola di Sviluppo Territoriale: partecipazione gratuita, nuova opportunità per studenti del triennio delle scuole superiori e studenti universitari ferraresi; La Scuola di sviluppo guarda avanti. Porte aperte al mondo dell’impresa: Noi, a sostegno della comunità; Al via le candidature per la quarta edizione della Scuola di Sviluppo Territoriale; Il Kaiserhof festeggia 50 anni: una scuola di vita per i giovani - Autonome Provinz Bozen. IV edizione della Scuola di Sviluppo Territoriale: partecipazione gratuita, incluso vitto e alloggioPresentata la IV edizione della Scuola di Sviluppo Territoriale di Ferrara e l'apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2026-27. Il percorso annuale di formazione gratuita è rivolto a studenti ... cronacacomune.it Presentazione della IV edizione della Scuola di Sviluppo Territoriale e l'apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2026-27Dove sei: Homepage > Lista notizie > Presentazione della IV edizione della Scuola di Sviluppo Territoriale e l'apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2026-27 ... cronacacomune.it ACIREALE, SCUOLA CHIUSA IL 23 APRILE: STOP ALLE LEZIONI AL PLESSO FERRETTI DELL’IC “GALILEO GALILEI” PER INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Il sindaco, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura dell’Istituto Comprensivo Stat - facebook.com facebook Domani in Confedilizia la lezione mensile della Scuola di Liberalismo "Enrico Morbelli" x.com