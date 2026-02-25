Porte aperte al teatro dell' assurdo al Piccolo arriva Doors della Compagnia del Buco

Simone Vaccari e Luca Macca, giovani artisti circensi fondatori della Compagnia del Buco, domenica 1 marzo presentano al Teatro Piccolo di Forlì, nell’ambito del cartellone dedicato alle favole, "Doors": “una sorta di teatro dell’assurdo dove i protagonisti sono oggetti, porte di ogni dimensione che interagiscono con i due attori e a volte anche con il pubblico. Tutto interpretato con impassibilità alla Buster Keaton, e con un umorismo sottile che non perde mai di vista il ritmo dello spettacolo, incalzante e preciso”, si legge in una nota della compagnia. "Doors" è infatti un inno alle possibilità che si aprono sul futuro e sul passato. Porte che pongono domande, dubbi, interrogativi su cosa ci aspetti al di là di esse. Lo spettacolo, con poesia, leggerezza e magia, affronta questi temi, tra chiavi disperse e maniglie magiche. Biglietti e prenotazioni telefoniche al numero 0543 26355 o, dal martedì al sabato, alla biglietteria del Teatro Diego Fabbri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La commedia in lingua vernacolare protagonista al Piccolo, in scena la compagnia Amici del Teatro di CassanigoQuesta sera al Teatro Piccolo di Forlì va in scena una commedia in vernacolo portata in scena dalla compagnia Amici del Teatro di Cassanigo.

