Perché ora dovrai pagare fino a 2,40 euro in più al mese per il cloud | il compenso sulla copia privata

Da oggi, chi utilizza dispositivi con memoria fisica dovrà affrontare un aumento di circa 2,40 euro al mese per il servizio di cloud. Questa tassa, che risale a un passato ormai lontano, era nata per compensare le società che gestiscono i diritti d'autore sulle copie fatte in modo casalingo, come VHS e musicassette. La sua applicazione si estende ora anche ai servizi digitali.

Il compenso sulla copia privata viene pagato sui dispositivi che hanno una memoria fisica. Parlaimo di una tassa che arriva dal passato: serviva per compensare alle società che si occupano di raccogliere i diritti d'autore dalle copie che venivano fatte in casa di VHS e musicassette. Ora si estende a qualsiasi dispositivo che ha una memoria, a partire da smartphone e cloud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Digitale, Unione Consumatori chiede lo stop al compenso per copia privata

40 euro al mese in più sul conto, così puoi ottenere il bonusIl nostro paese vive in un periodo storico non semplice e sono sempre più numerose le famiglie in difficoltà.

Temi più discussi: Le carte d'identità sono diventate più costose in Germania: quanto dovrai pagare ora?; Aeroporto di Poznan per gli ucraini: come arrivarci, dove volare e perché vale la pena considerarlo?; Uno dei telefoni più economici che amiamo ora costa solo $ 20; Ora puoi ritirare il Samsung Galaxy A16 5G per solo $ 1.

Perché ora dovrai pagare fino a 2,40 euro in più al mese per il cloud: il compenso sulla copia privataIl compenso sulla copia privata viene pagato sui dispositivi che hanno una memoria fisica. Parlaimo di una tassa che arriva dal passato: serviva per compensare alle società che si occupano di raccogli ... fanpage.it

Siena Pirata porta all’attenzione La frustrazione di pagare i servizi scolasticiSIENA. Cari amici pirati, scusate per questo sfogo ma, in tutta onestà, mi sfuggono i motivi per i quali un Paese che si definisce moderno dovrebbe Perché io genitore non posso fare un banalissimo ... ilcittadinoonline.it

«Fare CHIAREZZA sulle decisioni di Trump è INUTILE» Immagina di gestire una piccola azienda. Pianifichi tutto. Fai i conti. Rispetti le regole. Poi, dopo tre mesi, cambia tutto. «Il vero problema dei dazi Non sapere quanto dovrai pagare. E questo è un pr - facebook.com facebook

Non è colpa tua, non sei tu che devi pagare #UnaNuovaVita #AnnaValle #GabrieleRizzoli @banijaystudios @MedInfinityIT @GmFabrizio #FictionMediaset x.com