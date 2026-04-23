La salute del cuore Luca Bergamaschi vince il premio Rusticali | Ci vuole passione e curiosità non si finisce mai di studiare

Nella sede di una fondazione dedicata alla ricerca cardiologica si è svolta la cerimonia di consegna di un premio intitolato a un ex presidente della stessa. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari specialisti del settore e ha riconosciuto un ricercatore per il suo impegno nello studio delle malattie del cuore. Durante l’evento, il vincitore ha sottolineato l’importanza di passione e curiosità nel lavoro scientifico.