La salute del cuore Luca Bergamaschi vince il premio Rusticali | Ci vuole passione e curiosità non si finisce mai di studiare
Nella sede di una fondazione dedicata alla ricerca cardiologica si è svolta la cerimonia di consegna di un premio intitolato a un ex presidente della stessa. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari specialisti del settore e ha riconosciuto un ricercatore per il suo impegno nello studio delle malattie del cuore. Durante l’evento, il vincitore ha sottolineato l’importanza di passione e curiosità nel lavoro scientifico.
La sede della Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco ha ospitato la cerimonia di consegna del premio alla Ricerca Cardiologica, intitolato al primo Presidente della Fondazione stessa, Franco Rusticali. La Fondazione Cardiologica Sacco, fondata nel 1984, ha in questi 40 anni svolto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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