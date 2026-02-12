La madre del piccolo in attesa di un cuore nuovo si aggrappa a ogni speranza. Il bambino, che ha ricevuto un trapianto, non si è mai risvegliato dall'anestesia. Ora i medici parlano di un miracolo da ottenere entro 48 ore, mentre cercano un donatore compatibile dalla lista europea. Nel frattempo, al Monaldi è stata sospesa anche la direttrice dell’unità di Cardiochirurgia. La corsa contro il tempo continua.

«Il tempo scorre veloce, mio figlio non sta bene ed è in gravi condizioni. Da cinquanta giorni lotta tra la vita e la morte. L’unica cosa che voglio fare è un appello: spero che per lui arrivi presto un altro cuore. Oggi potrebbe essere sottoposto a un secondo trapianto, domani non sappiamo se sarà ancora possibile. Se non arriva un nuovo cuoricino entro quarantotto ore, potrebbe non farcela». A parlare è Patrizia, la madre del piccolo Francesco (nome di fantasia), il bambino di due anni e tre mesi sottoposto a un trapianto lo scorso 23 dicembre presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Il cuore impiantato era però «bruciato», lesionato durante il trasporto da Bolzano, dove si trovava il piccolo donatore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Non si è mai svegliato dall'anestesia, ora ci serve un miracolo, entro 48 ore»

Una corsa contro il tempo per trovare un cuore nuovo.

Una famiglia aspetta con il fiato sospeso una nuova possibilità di vita.

