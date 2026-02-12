La madre del bimbo che ha ricevuto il cuore bruciato | Non si è mai svegliato dall' anestesia ora ci serve un miracolo entro 48 ore

Da xml2.corriere.it 12 feb 2026

La madre del piccolo in attesa di un cuore nuovo si aggrappa a ogni speranza. Il bambino, che ha ricevuto un trapianto, non si è mai risvegliato dall'anestesia. Ora i medici parlano di un miracolo da ottenere entro 48 ore, mentre cercano un donatore compatibile dalla lista europea. Nel frattempo, al Monaldi è stata sospesa anche la direttrice dell’unità di Cardiochirurgia. La corsa contro il tempo continua.

«Il tempo scorre veloce, mio figlio non sta bene ed è in gravi condizioni. Da cinquanta giorni lotta tra la vita e la morte. L’unica cosa che voglio fare è un appello: spero che per lui arrivi presto un altro cuore. Oggi potrebbe essere sottoposto a un secondo trapianto, domani non sappiamo se sarà ancora possibile. Se non arriva un nuovo cuoricino entro quarantotto ore, potrebbe non farcela». A parlare è Patrizia, la madre del piccolo Francesco (nome di fantasia), il bambino di due anni e tre mesi sottoposto a un trapianto lo scorso 23 dicembre presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Il cuore impiantato era però «bruciato», lesionato durante il trasporto da Bolzano, dove si trovava il piccolo donatore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

