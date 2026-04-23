La ricerca cardiologica nel segno di Franco Rusticali | premiato il dottorando Luca Bergamaschi

Una mattinata dedicata alla scienza, alla memoria e al futuro della sanità forlivese. Si è svolta giovedì mattina, nella sede della Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco, la cerimonia di consegna del Premio alla Ricerca Cardiologica "Franco Rusticali". Un appuntamento che non solo onora la.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Temi più discussi: Fondazione Cardiologica Sacco, il 23 aprile il conferimento del Premio alla Ricerca Cardiologica 2025 Franco Rusticali; Bologna Città 30, 11 pattuglie della Polizia locale impegnate oggi su strade a 30 e a 50 km/h; Centro Didattico Sperimentale di Cadriano: nuove infrastrutture di ricerca per l’agroalimentare. 12 mln di investimenti.

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